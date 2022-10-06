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Число жертв стрельбы в детсаду в Таиланде выросло до 36

12:32
  • четверг
  • 06 октября 2022

Среди погибших – 24 ребенка

Возросло число жертв нападения на детский центр на северо-востоке Таиланда. По последним данным, погибли 36 человек, среди них 24 ребенка. Ранее сообщалось о 34 погибших.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали в результате нападения не менее 12 человек. Самому младшему из погибших детей - два года.

Инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху. Напал на детский центр бывший полицейский, в прошлом году его уволили со службы, это было связано с наркотиками. После стрельбы в детсаду злоумышленник застрелил свою жену и ребенка, после чего покончил с собой. Мотив преступления неизвестен.

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