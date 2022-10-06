В Химках задержали мешавшего жителям "крикуна"

Мужчина находился в неадекватном состоянии

Концерты не по заявкам! Жители двух домов в подмосковных Химках наконец смогут отдыхать в тишине. Такой роскоши они не могли позволить себе очень долго. А всё сосед! То крики и оскорбления, то протяжные песни и плач - репертуар был разнообразен и страшен. Как удалось погасить местную "звезду"?

Химки. Двор между двумя огромными высотками - каменный мешок. И на всю округу разносятся психоделические крики: то смех, то плач, то оскорбления, то песни. Исполнитель не скрывается - он на лоджии одного из верхних этажей.

Голый торс, наушники, голубая папка, видимо, с партитурой - у мужчины беспрерывный перформанс. Соседи уже не в шоке. Но привыкнуть всё никак не могут, хоть говорят: такие представления здесь проходят регулярно с самого начала осени.

Поклонников у исполнителя здесь нет. По мнению жителей дома, балконный артист то ли лишился ума, то ли страдает от алкогольной или наркозависимости. Потому и достучаться до него не получается - на контакт тет-а-тет он не идёт.

В подобных ситуациях юристы советуют вызывать правоохранительные органы и сообщать участковому, чтобы тот фиксировал каждый такой случай. Он может быть расценен как мелкое хулиганство. Штраф за нарушение общественного порядка небольшой - от 500 до тысячи рублей. Но количество санкций может умерить пыл хулигана. В итоге соседи крикуна пошли ва-банк. И затянувшийся концерт прервали сотрудники полиции.

Открыв дверь, гражданин, находившийся в неадекватном состоянии, распылил аэрозоль с неизвестным содержимым в лицо полицейского и был задержан. Им оказался житель города Москвы 1980 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции. В квартире правонарушителя был обнаружен свёрток с веществом растительного происхождения, который направлен на исследование.

Полиция проводит проверку, и административное правонарушение может запросто обернуться уголовной статьёй для мужчины. Так что, вполне вероятно, химкинского артиста соседи какое-то время не увидят, и не услышат.

Ксения Игнатова, Егор Миронов и Владимир Черных, "ТВ Центр".

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