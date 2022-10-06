Сотрудники ДПС помогли добраться до роддома жительнице Подмосковья

У нее внезапно начались роды

В Подмосковье сотрудники ДПС помогли роженице вовремя добраться до больницы. Всё началось с того, что на трассе "Беларусь" их остановил перепуганный таксист и попросил помощи.

Мужчина сообщил, что у его пассажирки внезапно начались роды. И он боится не успеть довезти её до клиники. Инспекторы Тимур Зотов и Григорий Чунин без раздумий пересадили будущую маму в свой патрульный автомобиль. И с сиреной доставили в клинику. Следующая встреча произошла уже на выписке: полицейские пришли поздравить молодых родителей с пополнением в семье.

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