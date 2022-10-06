Московский театр подал в суд на Стивена Спилберга

Труппа требует с режиссера денег
Американский театр в Москве подал в калифорнийский суд на Стивена Спилберга. Труппа считает, что именитый режиссёр задолжал ей полтора миллиона долларов.
По словам продюсера театра, Спилберг обещал всяческую поддержку. Но в феврале этого года перестал выходить на связь. Без объяснения причин. Почти 50 человек остались с огромными долгами и без денег. Выступать не могут - негде.
Американский театр появился в столице в минувшем году. Актёры мечтали, что будут ставить спектакли, основанные на мюзиклах. Причём, на английском языке. Теперь, похоже, о масштабных планах придётся забыть.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"