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Московский театр подал в суд на Стивена Спилберга

15:13
  • четверг
  • 06 октября 2022

Труппа требует с режиссера денег

Американский театр в Москве подал в калифорнийский суд на Стивена Спилберга. Труппа считает, что именитый режиссёр задолжал ей полтора миллиона долларов.

По словам продюсера театра, Спилберг обещал всяческую поддержку. Но в феврале этого года перестал выходить на связь. Без объяснения причин. Почти 50 человек остались с огромными долгами и без денег. Выступать не могут - негде.

Американский театр появился в столице в минувшем году. Актёры мечтали, что будут ставить спектакли, основанные на мюзиклах. Причём, на английском языке. Теперь, похоже, о масштабных планах придётся забыть.

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