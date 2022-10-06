Андрей Бочкарёв: При благоустройстве станций БКЛ применяют отечественные материалы

Используется натуральный камень

При благоустройстве станций Большой кольцевой линии московского метро применяют отечественные материалы. Кроме того, на территории вокруг каждой станции БКЛ проходит комплексное благоустройство, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Создаются удобные маршруты от метро к близлежащим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также к остановкам наземного общественного транспорта", - заявил Бочкарёв.

Отмечается, что 15 тысяч квадратных метров центральной аллеи, ведущей от строящейся станции БКЛ метро "Сокольники" к парку, будут вымощены красным клинкерным кирпичом отечественного производства

"Такой цвет символизирует принадлежность к Сокольнической линии – первой линии столичного метрополитена, пуск которой состоялся в 1935 году", – сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

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