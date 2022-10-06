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Захарова назвала поставки США HIMARS Киеву актом ненависти к России

12:55
  • четверг
  • 06 октября 2022

Штаты еженедельно выделяют огромные суммы на войну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки Западом Украине новых вооружений.
Байден пообещал Зеленскому новые HIMARS и артиллерию

Она отметила, что Вашингтон еженедельно выделяет огромные суммы денег киевским властям. В скором времени на Украину отправится новая партия ракетных систем залпового огня HIMARS.

"К уже имеющимся 16 установкам американцы готовы добавить еще четыре и боеприпасы к ним на общую сумму 625 миллионов долларов. Вы представляете, какая сила ненависти к нам", - заявила Захарова в ходе брифинга. 

4 октября президент США Джо Байден анонсировал новый транш военной помощи для Украины в размере 625 миллионов долларов. Помимо РСЗО HIMARS, Вашингтон передаст Киеву артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

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