Захарова назвала поставки США HIMARS Киеву актом ненависти к России

Штаты еженедельно выделяют огромные суммы на войну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки Западом Украине новых вооружений.

Она отметила, что Вашингтон еженедельно выделяет огромные суммы денег киевским властям. В скором времени на Украину отправится новая партия ракетных систем залпового огня HIMARS.

"К уже имеющимся 16 установкам американцы готовы добавить еще четыре и боеприпасы к ним на общую сумму 625 миллионов долларов. Вы представляете, какая сила ненависти к нам", - заявила Захарова в ходе брифинга.

4 октября президент США Джо Байден анонсировал новый транш военной помощи для Украины в размере 625 миллионов долларов. Помимо РСЗО HIMARS, Вашингтон передаст Киеву артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

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