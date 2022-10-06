Занимавшийся контрабандой военной техники россиянин получил срок

Мужчина осужден на три года

Более трёх лет тюрьмы получил гражданин России, который занимался контрабандой военной техники на Украину. Обвинительный приговор вступил в силу.

Преступника задержали в феврале прошлого года. В операции принимали участие сотрудники управления ФСБ по Москве и области, а также представители спецотдела Федеральной таможенной службы.

Мужчина пытался незаконно приобрести комплектующие к истребителям "МиГ-29". И планировал передать их Киеву. Вот только продавцами выступили сотрудники силовых ведомств, которые и провели задержание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"