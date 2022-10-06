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Занимавшийся контрабандой военной техники россиянин получил срок

14:48
  • четверг
  • 06 октября 2022

Мужчина осужден на три года

Более трёх лет тюрьмы получил гражданин России, который занимался контрабандой военной техники на Украину. Обвинительный приговор вступил в силу.

Преступника задержали в феврале прошлого года. В операции принимали участие сотрудники управления ФСБ по Москве и области, а также представители спецотдела Федеральной таможенной службы.

Мужчина пытался незаконно приобрести комплектующие к истребителям "МиГ-29". И планировал передать их Киеву. Вот только продавцами выступили сотрудники силовых ведомств, которые и провели задержание.

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