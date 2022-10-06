Сенатор Святенко посетила резервный мобилизационный пункт в Люблине

Она встретилась с мобилизованными москвичами

Сенатор, координатор направления "Забота о каждом нуждающемся" народной программы партии "Единая Россия", представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко встретилась с мобилизованными москвичами в резервном мобилизационном пункте Люблинского военкомата.

"Поступало много обращений от граждан по вопросам сбора мобилизованных. И сегодня, посетив данный резервный пункт, могу сказать, что процесс организован буквально в режиме одного окна: выдают по поручению правительства Москвы вещмешок, в который входят средства личной гигиены, нижнее белье, термобелье, обувь, комплекты одежды. В пунктах помогают подбирать всю одежду по размеру", - сказала Святенко.

По ее словам, сбор мобилизованного - очень ответственный процесс, и сотрудники данных пунктов работают не по шаблонам, а с персональным подходом. Святенко рассказала, что в ее присутствии нескольким людям была предоставлена отсрочка после разбора ситуации.

Отдельное внимание сенатор уделила вопросам, которые поступили от членов семей мобилизуемых, и рассказала об актуальных мерах поддержки принятых в столице мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Мужчина - это и кормилец, и защитник, и настоящая опора для семьи, поэтому каждый второй вопрос членов семьи - о том, как быть неработающей маме с оплатой детского сада, продленки, а если в семье трое детей, то это наиболее острая тема. Поэтому городом принято решение взять ряд вопросов на себя: оплата детского сада, групп продленного дня, кружков, отменить плату за горячее питание школьникам и студентам колледжей, оказание содействия в трудоустройстве", - пояснила Святенко.

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