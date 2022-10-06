Захарова уличила США в намерении залить Украину кровью

С этой целью Вашингтон поставляет Киеву все больше оружия

Цель все новых поставок Вашингтоном Киеву вооружений и боеприпасов – залить Украину кровью. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С каждой неделей все больше и больше денег льется туда, в регион, киевскому режиму, чтобы только не прекращались боевые действия, чтобы гибло людей еще больше, чтобы затопить регион полностью кровью", - сказала дипломат.

Захарова прокомментировала подготовку Вашингтона к отправке на Украину очередной партии ракетных систем залпового огня HIMARS. Представитель МИД также сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров проинформирует коллег из стран Содружества независимых государств. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 12 октября, передает ТАСС.

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