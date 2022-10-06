Европейцам запретили занимать руководящие посты в российских компаниях

ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций

Евросоюз запретил своим гражданам все операции с Российским морским регистром судоходства. Запрещено им и занимать должности в руководящих органах российских госпредприятий. Такие меры включены в восьмой пакет антироссийских санкций.

"ЕС вводит запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России. Дополнительные ограничения на импорт также налагаются на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности", - приводит сообщение Совета ЕС ТАСС.

Уточняется, что ограничения в сфере торговли в отношении России затронут товары общей суммой на 7 миллиардов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"