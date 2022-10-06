ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европейцам запретили занимать руководящие посты в российских компаниях

13:32
  • четверг
  • 06 октября 2022

ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций

Евросоюз запретил своим гражданам все операции с Российским морским регистром судоходства. Запрещено им и занимать должности в руководящих органах российских госпредприятий. Такие меры включены в восьмой пакет антироссийских санкций.

ЕС принял восьмой пакет санкций против России
Евросоюз не стал включать компанию "АЛРОСА" в санкционный список

"ЕС вводит запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России. Дополнительные ограничения на импорт также налагаются на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности", - приводит сообщение Совета ЕС ТАСС.

Уточняется, что ограничения в сфере торговли в отношении России затронут товары общей суммой на 7 миллиардов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаг Евросоюза на дипломатическом автомобиле
Флаг Евросоюза на дипломатическом автомобиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.