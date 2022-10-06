ЕС распространил антироссийские санкции на Херсон и Запорожье

ДНР и ЛНР попали в список еще в феврале

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций антироссийских санкций распространил действие ограничений в отношении Запорожской и Херсонской областей.

"С сегодняшнего дня географический охват ограничений, введенных 23 февраля, включая запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на <…> территории Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Территории ДНР и ЛНР вошли в санкционный список еще в феврале, напоминает ТАСС.

Сегодня, 6 октября, Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России, включающий в себя ограничение цен на нефть.

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