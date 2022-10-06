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Песков усомнился в сообщениях об отъезде 700 тысяч россиян

13:50
  • четверг
  • 06 октября 2022

Точными цифрами Кремль не располагает

Информация о том, что с начала частичной мобилизации из страны уехало 700 тысяч россиян, не соответствует действительности.

Об этом в четверг, 6 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что точными цифрами не обладает.

"Нет, не является, это похоже на какую-то "утку" <…> Конечно, они (цифры – прим. ред.) далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении", - сообщил представитель Кремля.

Песков также отметил, что инициатива депутатов изымать автомобили уехавших за рубеж пока не обсуждалась в Кремле.

Ранее журнал Forbes написал, что после объявления мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек. Больше всего россиян приехало в Казахстан – порядка 200 тысяч. В Грузию – более 100 тысяч, в Европу – менее 100 тысяч. Чаще всего переезд осуществлялся через границу с Эстонией или Финляндией, затем 80% людей следовало в другие страны Европы.

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