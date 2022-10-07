Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

У Раков наступает важный момент в карьере, а Рыбам пора выбираться из долгов

Овны

Послезавтра важный день - полнолуние в вашем знаке. Не забудьте подвести итоги за год и ответить на вопрос: что вам больше всего помогало? Воспользуйтесь полученным опытом.

Тельцы

Девятого октября произойдёт полнолуние в соседнем знаке, Овне, что не может пройти мимо вас. Возможно, вы увидите вещий сон или получите важный инсайт. Зафиксируйтесь на этом!

Близнецы

Дружба рано или поздно заканчивается, иссякают общие темы. В эти выходные вы также можете осознать, что пора покинуть группы и чаты, которые уже неинтересны.

Раки

Наступает важный момент в вашей карьере или учебе: полнолуние обнажит проблемы или пробелы в знаниях. Глаза боятся - руки делают, не пугайтесь новых задач.

Львы

Школьникам и студентам пора сосредоточиться на учебе: время легких побед закончилось. Всем остальным полнолуние подскажет, кто виноват и что делать.

Девы

Займитесь решением финансовых вопросов, касающихся налогов, кредитов, алиментов. Изучите предложения банков, подпишитесь на интересные каналы про это.

Весы

Чаша вашего терпения или событий в личной жизни переполнена: полнолуние в Овне принесет перемены. По крайней мере, вы узнаете и поймете все, что хотели.

Скорпионы

Ближайшее полнолуние - наилучший момент года для того, чтобы избавиться от вредных привычек и изменить образ жизни. Решайтесь, следующий шанс будет нескоро!

Стрельцы

Вы в скором времени подведете итоги в таких сферах, как спорт, творчество, процедуры красоты. Возможно, вы поймете, как монетизировать свое хобби или талант.

Козероги

В вашем доме наступят перемены, которых все ждали! Полнолуние поможет купить или продать жилье либо распрощаться с нерадивыми помощниками.

Водолеи

Пришла пора подвести итоги обучения на курсах, тренингах, которые вы проходили в последнее время. Заберите дипломы и отправляйтесь применять полученные знания.

Рыбы

Если у вас есть долги и кредиты, стоит поискать информацию о том, как выбраться из этого. Возможно, решение проще, чем вам сейчас кажется.

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