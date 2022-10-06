Путин предсказал усиление санкционного давления

Президент провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг заявил, что после четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются автопром и металлургия, хорошую динамику показывает сельское хозяйство. Кроме того, прибавляет и строительство.

"При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны - это и понятно, всем известно, - в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее, - отметил глава государства, которого цитирует пресс-служба Кремля.

По словам Путина, продолжает снижаться инфляция - по итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%. Бюджеты страны устойчиво исполняются.

Вместе с тем российский лидер указал и на негативные тенденции в экономике.

"Так, по-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили. Сейчас поговорим поподробнее. Здесь есть нюансы, требует внимания с нашей стороны. В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - сказал Путин.

Президент добавил, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, в связи с чем нужно иметь гибкие, эффективные планы действий.

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