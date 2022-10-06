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МИД: Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики

14:17
  • четверг
  • 06 октября 2022

Москва в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг заявила, что Россия не намерена участвовать в "жутком" дискурсе относительно ядерной войны.

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"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики, то есть градус повышается каждый раз, но это делается именно натоцентричными структурами, натоцентричными странами, теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА Новости).

Она добавила, что Россия в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны.

Ранее в Кремле отметили, что "насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно". "Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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