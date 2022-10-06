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ВСУ сосредоточили десятитысячную группировку в районе Северска

14:05
  • четверг
  • 06 октября 2022

Наблюдатели сообщают о большом количестве техники

ВСУ сосредоточили многотысячную группировку в района Северска и Торского. Наблюдается техника, подразделения наемников, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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"По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО", — написал Мирошник в Telegram.

По данным представителя ЛНР, российские артиллеристы третьи сутки обстреливают скопления сил и техники противника. Беспилотники фиксируют у врага значительные потери у врага в живой силе и технике. Мирошник отметил, что нацисты регулярно попадают под удары, у них много убитых.

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