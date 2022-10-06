Матвиенко призвала Киев к переговорам

Сторонам следует попытаться понять друг друга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите парламентов G20 призвала парламенты России и Украины к переговорам.

"Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - сказала спикер верхней палаты парламента.

Как уточнила Матвиенко, в Стамбуле между Москвой и Киевом почти были достигнуты договоренности, но "Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от них".

"Мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса", - заключила председатель Совфеда (цитата по РИА Новости).

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