Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

За мужество и проницательность

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно.

Об этом в четверг, 6 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Награду ей присудили "за мужество и проницательность, с которыми она раскрывает корни и ограниченность личной памяти".

Накануне объявили имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2022 году. Ими стали американцы Каролина Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Награду присудили за "развитие клик-химии и биоортогональной химии" и новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

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