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Серьезное ДТП произошло на Симферопольском шоссе

15:01
  • четверг
  • 06 октября 2022

Есть пострадавшие

ДТП произошло на Симферопольском шоссе. Там в результате аварии пострадали три человека.

По данным ГИБДД, водитель "Форда", пытаясь избежать столкновения с грузовиком "Скания", не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Хёндэ Портер".

От удара пострадали водитель и пассажир этой машины. Также госпитализация потребовалась пассажиру "Форда". На месте работают следователи.

А на МКАДа сегодня рано утром на 52-м километре водитель на "Киа Рио" врезался в ограждение дорожных работ, и машина перевернулась. Позже мужчина объяснил, что просто отвлёкся и не заметил препятствие. Обошлось без пострадавших.

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