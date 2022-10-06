Лукашенко запретил повышать цены

Прямо с сегодняшнего дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ввести запрет на повышение цен в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что произошел "ошалевший всплеск цен, после чего стоимость товаров еще раз выросла в течение года".

"Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", - предупредил президент кабмин.

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