Уничтожены более 120 боевиков

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что союзные силы освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих двух бригад ВСУ.

Кроме того, стало известно, что ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ на купянском направлении. При этом Киев не предпринимал активных боевых действий на краснолиманском направлении.

Также отмечено, что на андреево-криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва, на всех направлениях противник отброшен.

Высокоточными ракетными ударами уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец. Ликвидированы 25 украинских боевиков в Харьковской области и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.

Авиация российских ВКС уничтожила в ДНР до 60 военнослужащих и два танка ВСУ.

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