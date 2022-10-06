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Варшава приготовилась к атаке на газопровод Baltic Pipe

15:04
  • четверг
  • 06 октября 2022

Объявлен второй уровень угрозы энергетической инфраструктуре

Второй из четырех возможных уровень угрозы энергетической инфраструктуре страны, расположенной за ее пределами, объявлен в Польше. Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял такое решение после аварий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

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Особый режим вступает в силу 6 октября и продлится до 30 ноября. Введенный уровень означает вероятность террористической атаки. Это сигнал ответственным службам реагировать в соответствии с обстоятельствами, передает ТАСС со ссылкой на правительственный центр безопасности.

Варшава подразумевает под инфраструктурой, расположенной за пределами Польши, газопровод Baltic Pipe. Через этот трубопровод в страну с 1 октября поставляется газ из Норвегии.  Газопровод проложен в тех же водах, что и оба российских "Северных потока".

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