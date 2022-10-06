ВКС России ликвидировали около 300 боевиков ВСУ под Херсоном

Уничтожены три понтонные переправы

ВКС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец. Также авиацией под Херсоном ликвидированы более 280 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли убитыми более 280 боевиков в результате ударов российской авиации по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Давыдова Брода и 60-й пехотной бригады в районе Трифоновки Херсонской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Мураховки Николаевской области.

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