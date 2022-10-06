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Минздрав обновил данные по пострадавшим при стрельбе в ижевской школе

14:59
  • четверг
  • 06 октября 2022

Одному ребенку в тяжелом состоянии становится лучше

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков.

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"Из них 14 - это дети, наиболее тяжелые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, это дети с огнестрельными ранениями",- цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Как добавил Мурашко, одному ребенку в тяжелом состоянии становится лучше, второй же пока вызывает тревогу.

Трагедия в школе №88 в Ижевске произошла 26 сентября. Туда ворвался бывший ученик и открыл огонь из двух пистолетов. Нападавший убил 17 человек. Сам он покончил с собой. Открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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