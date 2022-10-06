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Матвиенко: Россия готова остановить боевые действия на Украине на своих условиях

15:20
  • четверг
  • 06 октября 2022

Вхождение новых регионов в состав России не обсуждается, подчеркнула политик

Российская сторона готова к прекращению боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине, однако это возможно лишь на условиях Москвы. Такое заявление сделала в четверг, 6 октября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
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Политик подчеркнула, что предметом обсуждения между Москвой и Киевом не может являться вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как пояснила спикер верхней палаты российского парламента, обсуждение этой темы "исключено, это уже часть нашей России".

Однако Матвиенко заявила, что "остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия", сообщает ТАСС.

Ранее Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам, предложив попытаться "понять друг друга, найти договоренности". Спикер Совфеда подчеркнула, что Москва выступает "за мирное политическое решение этого кризиса".

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