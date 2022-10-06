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Росздравнадзор указал на проблемы с импортом медизделий

15:23
  • четверг
  • 06 октября 2022

Из девяти тысяч потребляемых системой здравоохранения медицинских изделий порядка 1,6 тысячи производятся только в недружественных странах

Заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков сообщил на заседании экспертного совета комитета Госдумы, что у ведомства нет информации об уходе зарубежных производителей медизделий с российского рынка.

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"Вместе с тем, мониторя информацию от регионов, мониторя информацию о несостоявшихся закупках, мы видим задержки в поставках, мы видим проблемы с логистикой, с оплатой зарубежных товаров", - уточнил он (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Павлюков, из девяти тысяч потребляемых системой здравоохранения медицинских изделий порядка 1,6 тысячи производятся только в недружественных странах.

Ранее замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что рынок медтехники почти не пострадал из-за санкций, но усложнилась логистика с поставками импортного оборудования.

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