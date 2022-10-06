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Иран предложил поделиться с Россией опытом борьбы с санкциями

15:41
  • четверг
  • 06 октября 2022

Тегеран десятилетиями находится под действием рестрикций

Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с внешними санкциями. Такое предложение в четверг, 6 октября, сделал первый иранский вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным иранский политик напомнил, что в Тегеране "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной".

По словам Мохбера, в условиях санкционного давления главной задачей является "их нейтрализация и нивелирование их последствий". Иран накопил "очень хороший опыт" и готов поделиться им с российскими коллегами.

При этом первый вице-президент Ирана подчеркнул, что Москву и Тегеран связывают хорошие отношения, которые продолжают развиваться, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, в связи с чем нужно иметь гибкие и эффективные планы действий.

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