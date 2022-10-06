Россия отметила попытки Норвегии нарастить военное присутствие на Шпицбергене

Об этом рассказали в российском МИДе

Российская сторона фиксирует непрекращающиеся попытки Норвегии нарастить военное присутствие на архипелаге Шпицберген. Об этом в четверг, 6 октября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница указала на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал" 21 сентября. По словам Захаровой, "как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как "демонстрация суверенитета" Норвегии над архипелагом".

Москва также отмечает активизацию норвежской береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург.

Как заявила Захарова, под лозунгом "демонстрации флага" Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности, сообщает ТАСС.

Архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью. Однако между Россией и Норвегией действует договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Документ закрепляет за российской стороной равное с Норвегией право на освоение Шпицбергена.

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