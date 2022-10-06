Евросоюз продолжает попытки доказать изоляцию Москвы

Тем временем европейские жители готовятся к тяжелейшей зиме

Сегодня в Праге начался первый саммит так называемого Европейского политического сообщества. Объединение было создано по инициативе Эмманюэля Макрона и включает в себя 44 страны. Это государства Евросоюза, а еще Великобритания, Азербайджан, Армения, Грузия, и, конечно, Украина. Политическая платформа новая, но тема встречи все та же - "агрессия Москвы". Лидеры ЕС намерены призвать партнеров присоединиться к антироссийской позиции Брюсселя и санкционному режиму. Сам Евросоюз уже утвердил очередной пакет рестрикций.

В списке помимо потолка цен на нефть, который впору назвать натяжным, ожидаемо оказался запрет на экспорт угля, технических изделий для авиации и ряда химикатов. Новые ограничительные меры призваны ударить и по кошелькам россиян. Правда, пока только по криптовалютным.

Санкции распространяются в том числе и на те территории, которые Европейский союз, по идее, признавать российскими вроде как и не собирался. На каком основании в таком случае эти субъекты попали под пресс рестрикций, Брюссель пока не говорит. Европолитики сейчас заняты другими проблемами - как бы еще доказать своим гражданам и самой Москве, что она вообще-то находится в мировой изоляции. Для успеха миссии лидеры Старого Света оперативно собрались в Праге на саммите новой организации - Европейского политического сообщества. Список приглашенных недвусмысленно намекает, с кем коллективная Европа хочет продолжать шагать в светлое будущее. Позвали представителей Турции, Грузии, Армении, Азербайджана, Украины и даже частично признанной республики Косово.

"Просто посмотрите на список приглашенных. Здесь весь европейский континент. Кроме двух стран: России и Белоруссии. Что еще раз показывает: эти два государства изолированы", - сказал премьер Бельгии Александр де Кро.

Впрочем, благостная атмосфера дружбы и единения довольно быстро начинает накаляться, когда речь заходит о предстоящей зиме и о насущной проблеме: где же брать энергоресурсы. Тот же премьер Бельгии, кстати, еще весной призывал установить потолок цен на газ. Тогда Еврокомиссия воспротивилась подобному предложению, опасаясь, что экспортеры направят поставки в более богатые регионы. Теперь де Кро пугает, что если политики в срочном порядке не примут мер по снижению стоимости топлива, население в какой-то момент выйдет на улицы, а на континенте разразится массовая деиндустриализация.

Французский канал BFMTV сыграл на опережение и запустил социальную рекламу, которая пропагандирует снижение температуры в домах, а также отключение электроприборов и экономию воды. С 17 октября в стране разворачивается масштабная коммуникационная кампания по борьбе с энергокризисом. Обложка газеты Liberation как бы намекает - в ближайшее время стоит последовать примеру президента Макрона и превентивно полюбить носить свитера.

Впрочем, пока Евросоюз старается еще сильнее уколоть Москву санкциями и запретами, болевой шок при этом почему-то ощущается в самом Старом Свете. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал восьмой пакет антироссийских ограничительных мер первым подобным проектом в адрес самой Сербии. Дело в том, что страна зависит от поставок российской нефти через Хорватию: терминал для приема танкеров с черным золотом расположен как раз в Адриатическом море.

"Лучше быть военно и политически нейтральной страной, чем членом клуба, где хорватские комплексы и месть будут законом и порядком", - сказал Вулин.

Предложение по ценовому потолку на нефть так запало в душу некоторым еврочиновникам, что они решили работать с опережением графика и начать продумывать концепцию ценового коридора и на голубое топливо. В проекте задействованы как минимум Греция, Италия и Польша. Премьер Матеуш Моравецкий продолжает гнуть линию о том, что диверсию вокруг "Северных потоков" - главных газовых артерий Европы - совершили именно русские. В службе безопасности Швеции заявили, что расследование уже завершено. Впрочем, никаких результатов пока не представили. Однако и с Москвой, по-прежнему, сотрудничать в этом вопросе никто не спешит.

"Российская сторона является собственником оборудования, инфраструктуры и, собственно говоря, самого ресурса, который прокачивался по этим трубопроводам. Не допускать собственника к расследованию - значит от него что-то скрывать. Это не первый раз делает Запад. Ещё раз хотела бы подчеркнуть, что в ситуации с малазийским Боингом история была точно такая же. Только не в отношении нашей страны, а в отношении Малайзии как собственника этого борта", - отметила представитель МИД Мария Захарова.

Но, очевидно, на Западе голос разума звучит все тише. Американский предприниматель Илон Маск уже третий день отбивается в соцсетях от обрушившегося потока хейта и русофобии. Не действуют даже убедительные аргументы. Бизнесмен опубликовал у себя на странице карту Украины с результатами выборов 2012 года, где весь юго-восток страны окрашен синим - то есть жители сами голосовали тогда за "Партию регионов", которая выступала за сотрудничество с Россией.

На вопрос, а как, собственно, администрация президента относится к тому, что один из видных американцев распространяет, что называется, российскую пропаганду, не смогла ответить и официальный представитель Белого дома. Карин Жан-Пьер уклончиво пояснила, что все мирные планы урегулирования конфликта должна утверждать сама Украина.

Александра Сергомасова, Артем Боев, "ТВ Центр"

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