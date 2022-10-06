Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ за сутки

В Херсонской области боевики попытались провести разведку боем

Российские войска, развивая наступление, освободили населенный пункт Зайцевой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает наше Минобороны. За сутки противник пытался прорвать оборону сразу на нескольких направлениях, но все атаки были отражены. Мишенями ВСУ также стали гражданские объекты. В Херсоне вновь бьют по Антоновскому мосту. Взрывы гремят в Новой Каховке, рядом с которой находится Гидроэлектростанция. Десятки снарядов натовского калибра упали на мирные кварталы Донецка.

Донецк ежедневно подвергается обстрелам ВСУ. Чтобы как-то защитить себя, люди закладывают мешками с песком окна и витрины. Только за сегодня по жилым кварталам Донецка и городам-спутникам столицы региона было сделано более 15 залпов.

Один из снарядов упал в частном секторе Кировского района Донецка. Теперь воронка занимает половину участка. Разбит забор. Повреждены два дома. На месте обнаружены осколки, которые похожи на то, что оставляют после себя натовское боеприпасы.

Семья в момент взрыва находилась внутри дома. Мать и сын не пострадали, но перепугались сильно. Игорь родился в 2014 году и все это время живет с родителями в Донецке - в районе, который ежедневно находится под огнем националистов.

"Ребенок не видел мирного неба. Он не понимает, что нельзя на улицу гулять. Я ему говорю - нельзя, там война. Он говорит, а когда был мир. Он его не видел. Он не знает, что это такое. И та площадка, на которой они гуляют, туда прилеты идут постоянные", - говорит Надежда Вырвич.

Западный зритель всего этого горя не увидит. Вот с каким задором журналистка Sky News работает в кадре на позициях реактивной артиллерии ВСУ: "Британское оружие жизненно важно для Украины. Оно дает войскам возможность точно поражать российские войска и технику".

Установки М270 прислал именно Лондон.

Проводив ракеты, все участники убегают, потому что опасаются ответного удара. Наши войска сейчас делают все для того, чтобы удержать линию фронта, а на ключевых направлениях - идут на прорыв. На этих кадрах ВСУ попытались провести в Херсонской области разведку боем, но в итоге их колонна попала в засаду. В панике боевики попытались укрыться на обочине, беспорядочно стреляя из автоматов. Танк был подбит - операция провалена.

Впрочем, солдат в Киеве не считают, а сдавшиеся в плен рассказывают, что даже не знают своих командиров. В Министерстве обороны России объявили о прорыве нашей армии севернее Горловки.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: На артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

Все делается и для того, чтобы быстрее восстановить разрушенные киевской властью города. В Донецк сегодня пришла коммунальная техника, переданная правительством Москвы. Столичные специалисты взяли на себя обязательство подготовить к зиме 225 жилых домов в Донецке, 41 школу, 38 детских садов. Работу обещают выполнить в срок.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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