Москва направила Еревану и Баку предложения по мирному договору

Детали переговоров дипломаты не комментируют

Предложения для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном направила Еревану и Баку Москва. Комментировать детали переговоров о мире сейчас нецелесообразно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану, как мы уже сообщали, спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев совершил серию поездок в регион для консультаций по данной теме", — заявила дипломат. Россия нацелена на результат - и не занимается "специальной рекламной деятельностью", приводит слова Захаровой ТАСС.

Как сообщалось ранее, ситуацию на Южном Кавказе планируют обсудить 6 октября на четырехсторонней встрече в Праге участники саммита Европейского политического сообщества. Это премьер Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. Пашинян также встретится на полях саммита с турецким лидером Эрдоганом.

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