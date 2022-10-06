По Каспию впервые в истории начнется круизное судоходство

На лайнере "Петр Великий"

В 2023 году впервые в истории начнется круизное судоходство по Каспийскому морю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на "круглом столе" в рамках Второго Каспийского экономического форума.

"Я вижу большой очень потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря. Это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

Как добавила Догузова, туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики.

Осуществляться круизы будут на лайнере "Петр Великий".

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