ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По Каспию впервые в истории начнется круизное судоходство

15:47
  • четверг
  • 06 октября 2022

На лайнере "Петр Великий"

В 2023 году впервые в истории начнется круизное судоходство по Каспийскому морю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на "круглом столе" в рамках Второго Каспийского экономического форума.

Путин провел заседание президиума Госсовета по туризму. Главное
Ростуризм: дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось

"Я вижу большой очень потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря. Это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

Как добавила Догузова, туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики.

Осуществляться круизы будут на лайнере "Петр Великий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Круиз
Круиз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.