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Госдолг Украины превысил 98 млрд долларов

16:10
  • четверг
  • 06 октября 2022

Доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников

За август государственный долг Украины вырос на 1,28% и достиг 98,03 млрд долларов, сообщил украинский Минфин.

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По итогам последнего месяца лета госдолг Украины вырос на 1,24 млрд долларов.

Уточняется, что прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 млрд до 53,44 млрд долларов. Прямой внутренний долг возрос до 34,49 млрд, а гарантированный госдолг составил 10,10 млрд долларов.

Ранее в ведомстве заявили, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников.

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