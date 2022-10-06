Госдолг Украины превысил 98 млрд долларов

Доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников

За август государственный долг Украины вырос на 1,28% и достиг 98,03 млрд долларов, сообщил украинский Минфин.

По итогам последнего месяца лета госдолг Украины вырос на 1,24 млрд долларов.

Уточняется, что прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 млрд до 53,44 млрд долларов. Прямой внутренний долг возрос до 34,49 млрд, а гарантированный госдолг составил 10,10 млрд долларов.

Ранее в ведомстве заявили, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников.

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