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Объем ФНБ сократился более чем на 1 трлн рублей

16:18
  • четверг
  • 06 октября 2022

Существенно сократились и международные резервы России

По состоянию на 1 сентября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составлял 11,86 трлн рублей, за первый осенний месяц показатель уменьшился до 10 792 185,6 млн рублей. Об этом в четверг, 6 октября, рассказали в российском Министерстве финансов.
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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 октября 2022 года объем ФНБ составил 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщает ТАСС.

Центробанк, в свою очередь, представил данные по состоянию российских международных резервов. За неделю показатель сократился на 9 млрд долларов — до 540,7 млрд долларов.

Ранее в Минфине рассказали, что по состоянию на 1 августа 2022 г. объем ФНБ составил 12 155 885,2 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

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