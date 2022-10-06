Россия и Иран обсудили крупные поставки нефти и газа

Об этом рассказали в российском правительстве

Ведется работа по согласованию своповых поставок нефти и газа между Россией и Ираном. Об этом в четверг, 6 октября, рассказал вице-премьер российского кабмина Александр Новак.

По словам Новака, после заключения соответствующих соглашения объемы поставок на первом этапе могут составить около 5 млн тонн нефти в год, газа — до 10 млрд куб. м.

В настоящее время стороны прорабатывают технические детали — "вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене", рассказал вице-премьер. Взаимодействие по этим вопросам осуществляется между министерствами и компаниями, цитирует заявление Новака ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона откажется поставлять энергоносители странам, которые решат установить предельные цены на российскую нефть и газ. Глава государства подчеркнул, что Москва не собирается работать на нерыночных условиях и найдет других покупателей на свои энергетические ресурсы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"