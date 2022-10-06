Москалькова предложила создать российскую альтернативу ЕСПЧ

Первые шаги в этом направлении уже сделаны
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова напомнила в четверг, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, а также из Совета Европы и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам.
"И это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою систему защиты прав человека", - уточнила омбудсмен (цитата по "Интерфаксу").
Она добавила, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.
"У нас два года назад появился закон о компенсации за условия содержания под стражей, не соответствующие международным нормам. Давайте продолжим", - сказала Москалькова.
Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому вынесенные после 15 марта 2022 года решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"