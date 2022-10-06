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Москалькова предложила создать российскую альтернативу ЕСПЧ

16:41
  • четверг
  • 06 октября 2022

Первые шаги в этом направлении уже сделаны

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова напомнила в четверг, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, а также из Совета Европы и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам.

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"И это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою систему защиты прав человека", - уточнила омбудсмен (цитата по "Интерфаксу").

Она добавила, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

"У нас два года назад появился закон о компенсации за условия содержания под стражей, не соответствующие международным нормам. Давайте продолжим", - сказала Москалькова.

Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому вынесенные после 15 марта 2022 года решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.

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