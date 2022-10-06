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США отправили Украине более 700 тысяч снарядов и ракет

16:59
  • четверг
  • 06 октября 2022

Об этом рассказали в Пентагоне

С конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тысяч снарядов и ракет к ним. Такие данные в четверг, 6 октября, обнародовало американское Министерство обороны.
Москва предупредила Вашингтон о рисках поставок оружия Киеву

По информации, представленной Пентагоном, с континентальной части США было переброшено на Украину 56 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 65 тысяч тонн вооружений и военной техники.

Для этого тяжелые транспортные самолеты совершили 777 рейсов в Европу. Перевозкой вооружений также занимались 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тысячи трейлеров, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что цель все новых поставок Вашингтоном Киеву вооружений и боеприпасов – "залить Украину кровью".

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