В России отменили "Кубок Кремля"

Соревнования планировались на октябрь

Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" в 2022 году не состоится. Об этом в четверг, 6 октября, официально объявили организаторы мероприятия.

Турнир, который проводится с 1990 года в Москве, должен был пройти с 16 по 23 октября 2022 года. Однако было принято решение в этом году его отменить, причины не раскрываются.

В оргкомитете "Кубка Кремля" рассказали, что до конца 2022 года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве. В них будут принимать участие легенды российского большого тенниса и молодые спортсмены — лидеры мировых рейтингов в своих возрастных категориях, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно провести международные соревнования по олимпийским видам спорта. Белорусский лидер отметил, что спорт должен объединять страны и народы, однако в настоящее время "он также массированно политизируется Западом".

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