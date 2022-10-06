Число жертв стрельбы в детском саду в Таиланде вновь увеличилось

Личность нападавшего уже установлена

Число жертв вооруженного нападения на детский сад в Таиланде выросло до 38. Среди них - более 20 детей. Еще 10 человек пострадали, передает "ТВ Центр".

Личность нападавшего уже установлена - это 34-летний бывший полицейский, уволенный за употребление и хранение наркотиков. Сегодня днем, вооружившись ножом и пистолетом, он пришел в образовательный центр, где сначала застрелил нескольких сотрудников, затем ворвался в комнату, где спали дети.

С места преступления налетчик уехал на автомобиле, продолжая беспорядочную стрельбу по прохожим. Уже дома он сжег машину, убил своих жену и дочь, после чего покончил с собой.

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