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Число жертв стрельбы в детском саду в Таиланде вновь увеличилось

18:07
  • четверг
  • 06 октября 2022

Личность нападавшего уже установлена

Число жертв вооруженного нападения на детский сад в Таиланде выросло до 38. Среди них - более 20 детей. Еще 10 человек пострадали, передает "ТВ Центр".

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Личность нападавшего уже установлена - это 34-летний бывший полицейский, уволенный за употребление и хранение наркотиков. Сегодня днем, вооружившись ножом и пистолетом, он пришел в образовательный центр, где сначала застрелил нескольких сотрудников, затем ворвался в комнату, где спали дети.

С места преступления налетчик уехал на автомобиле, продолжая беспорядочную стрельбу по прохожим. Уже дома он сжег машину, убил своих жену и дочь, после чего покончил с собой.

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