Россия подала в МУС возражения к иску Украины

Иск был подан Киевом против России после начала российской военной спецоперации

Россия подала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге возражения на иск Украины, которая обвинила российскую сторону в геноциде украинского народа после начала спецоперации. Об этом в четверг, 6 октября, рассказали в пресс-службе суда.

В МУС отметили, что российская сторона подала предварительные возражения по делу "Утверждения о геноциде" в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

При этом в суде не стали уточнять содержание заявленных Россией возражений, сообщает РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Международный уголовный суд отказался признавать "агрессию" России на Украине. В МУС считают, что такая статья неприменима к специальной военной операции.

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