На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы

Эти пункты открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и театре Романа Виктюка

Жители Москвы продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты, это в том числе добровольцы.

"Раз я сам пришел, то, конечно, считаю, что нужно идти и защищать свою Родину, своих близких. У меня там родственников много, и вообще там уже ребята, которых я знаю, служат. Потом как я им в глаза буду смотреть? В принципе, довольно быстро все. Меня передали сначала одному сотруднику, потом второму сотруднику, потом сфотографировали - и все", - рассказал один из пришедших.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

В Москве начали работать временные пункты мобилизации. Они открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и театре Романа Виктюка.

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