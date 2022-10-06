Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

"Посмотрим", - приводит ответ американского лидера РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Это будет 17-я встреча лидеров "Большой двадцатки". Индонезией как страной-хозяйкой на саммит приглашен Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для того, чтобы принять решение о формате российского участия, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности.

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