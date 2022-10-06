ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

17:55
  • четверг
  • 06 октября 2022

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Байдена попросили спасти Украину от разгрома
Маску предложили занять место Байдена

"Посмотрим", - приводит ответ американского лидера РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Это будет 17-я встреча лидеров "Большой двадцатки". Индонезией как страной-хозяйкой на саммит приглашен Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для того, чтобы принять решение о формате российского участия, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.