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Белоруссия допустила атаку НАТО из соседних стран

18:00
  • четверг
  • 06 октября 2022

Минск назвал себя ближайшим союзником Москвы

Формирования НАТО в соседних странах могут стать основой для ударных группировок против Москвы и Минска. Такое заявление в четверг, 6 октября, сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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По словам белорусского генерал-лейтенанта, оценки Минска однозначны — "развернутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника".

В Минске подчеркнули, что несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможного задействования развернутых у белорусских границ войск против Минска остается.

Подтверждением этому Хренин назвал беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе, сообщает агентство "БелТА".

В американском Министерстве обороны ранее заявляли, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией и не угрожает ей. По утверждению главы Пентагона Ллойда Остина, хотя Россия неоднократно подчеркивала агрессивный характер НАТО и ее нацеленность на конфронтацию, блок носит оборонительный характер.

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