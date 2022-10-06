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Россия призвала отказаться от двойных стандартов в спорте

18:17
  • четверг
  • 06 октября 2022

Соответствующее заявление сделали в Минспорта

Международных спортивных федерациям необходимо отказаться от политики двойных стандартов. Такое мнение в четверг, 6 октября, высказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

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Представитель Минспорта напомнил, что Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в своих соревнованиях и "первой стряхнула с себя пресловутые двойные стандарты в спорте".

Чиновник предложил другим федерациям последовать этому примеру, поскольку "спорт должен быть вне политики, и время покажет, кто еще осмелится следовать букве международного спортивного права", сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения западных санкций международные спортивные федерации запретили российским атлетам участвовать в соревнованиях, а также лишили Россию права проводить международные турниры.

По словам президента России Владимира Путина, "это не поддается никакой критике", поскольку "наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности".

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