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ЕС ввел санкции против Расторгуева, Газманова и Чичериной

18:30
  • четверг
  • 06 октября 2022

Всего в черный список добавлены 30 физических и юридических лиц

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и юридических лиц, передает ТАСС.

Названа дата вступления в силу восьмого пакета санкций ЕС
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"Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что 30 лиц и семь организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в сообщении в журнале ЕС.

В черный список попали в том числе исполнители Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Кроме того, санкции распространяются теперь на юрлица "Факел", "Авангард", "Иркут", "Завод имени Дегтярева".

Ранее ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Он, в частности, включает ограничение цен на нефть из России. В документе прописан запрет экспорта угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации. Также запрещены импорт российских товаров на семь миллиардов евро, оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

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