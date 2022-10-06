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Названа дата вступления в силу восьмого пакета санкций ЕС

18:39
  • четверг
  • 06 октября 2022

Члены Евросоюза согласовали новые рестрикции

Новый, восьмой, пакет антироссийских санкций, согласованных в Европейском Союзе, начнет действовать с пятницы, 7 октября. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

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Согласно сообщению официального печатного органа Евросоюза, новые рестрикции вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС, которая состоялась 6 октября, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что новый санкционный пакет ЕС включает в себя ограничение цен на нефть из России. В документе прописан запрет экспорта угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации.

Также запрещен импорт российских товаров на 7 млрд евро. Помимо этого восьмой пакет санкций подразумевает запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

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