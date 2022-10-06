Норвегия ограничит заход российских рыболовных судов в свои порты

Осло принял такое решение 6 октября

Правительство Норвегии согласовало ограничение на проход российских рыболовных судов в свои порты. Об этом в четверг, 6 октября, рассказало норвежское Министерство иностранных дел.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, рыболовные суда из России будут подлежать обязательной проверке, а после нее смогут заходить лишь в три порта Норвегии.

Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда, цитирует заявление МИД Норвегии ТАСС.

В июле порт нидерландского Роттердама закрылся для российских судов, объявив о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее. Это крупнейший порт в Европе.

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