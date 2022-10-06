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ЧМ-2022 в Катаре станет последним для Месси

18:51
  • четверг
  • 06 октября 2022

Об этом объявил сам футболист

Аргентинский футболист Лионель Месси сообщил, что чемпионат мира в Катаре 2022 года станет последним в его карьере.

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"Последний ли это чемпионат мира для меня? Да, конечно. Я чувствую себя хорошо физически, могу провести очень хорошую предтурнирную подготовку в этом году, чего не получилось в прошлый раз, потому что я начал тренироваться поздно, играл без ритма, турнир уже начался, когда я приехал в сборную. Когда вернулся, у меня была травма, и я так и не завершил тот старт", - цитирует игрока издание TN.

Месси 35 лет. Он - чемпион Франции с ПСЖ, десятикратный чемпион Испании с "Барселоной", четырехкратный победитель Лиги чемпионов, а также - рекордсмен по "Золотым мячам", которые каждый год вручают лучшему игроку мира (семь). Со сборной Аргентины Месси выиграл Кубок Америки.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в Катаре.

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Лионель Месси
Лионель Месси
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