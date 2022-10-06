Опубликован обновленный текст Конституции России

В него включены новые российские регионы

В Конституцию Российской Федерации внесены изменения в связи с включением в состав России в качестве новых регионов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Обновленный текст основного закона государства опубликован в четверг, 6 октября.

В главе 3 "Федеративное устройство" отныне значатся в качестве субъектов Российской Федерации Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области провели в период с 23 по 27 сентября референдумы по вопросу о присоединении к Российской Федерации. Подавляющее большинство участников плебисцитов высказалось за вхождение в состав России, что было оформлено соответствующими договорами.

5 октября президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности глав новых российских регионов. Исполнять обязанности главы ДНР временно будет Денис Пушилин, главы ЛНР — Леонид Пасечник. И.о. губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий, временно руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо. Они будут занимать эти должности до выборов, которые пройдут в единый день голосования.

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