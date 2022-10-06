Израиль готовится к наступлению на границе с Ливаном

Переговоры достигли критической точки

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал привести в боевую готовность войска на границе с Ливаном.

"Министр обороны поручил Армии обороны Израиля подготовиться к сценарию эскалации на севере как в наступательном, так и в оборонительном плане, учитывая развитие переговоров о морской границе", - приводит заявление канцелярии Ганца газета The Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид отверг предложения Ливана к соглашению о морской границе. Спор касается газовой платформы Кариш.

Ливан же заявил, что переговоры при посредничестве США о демаркации морской границы с Израилем в четверг достигли критической точки. Спор идет о разграничении исключительных экономических зон.

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