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Израиль готовится к наступлению на границе с Ливаном

19:22
  • четверг
  • 06 октября 2022

Переговоры достигли критической точки

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал привести в боевую готовность войска на границе с Ливаном.

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"Министр обороны поручил Армии обороны Израиля подготовиться к сценарию эскалации на севере как в наступательном, так и в оборонительном плане, учитывая развитие переговоров о морской границе", - приводит заявление канцелярии Ганца газета The Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид отверг предложения Ливана к соглашению о морской границе. Спор касается газовой платформы Кариш.

Ливан же заявил, что переговоры при посредничестве США о демаркации морской границы с Израилем в четверг достигли критической точки. Спор идет о разграничении исключительных экономических зон.

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Граница Израиль с Ливаном
Граница Израиль с Ливаном
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